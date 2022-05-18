МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль возобновил укрепление, прерванное во вторник, однако темпы роста замедлились: доллар потерял 16 копеек, опустившись до 63,44, евро – 36 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 16 копеек, до 63,44 рубля, евро — на 36 копеек, до 66,7 рубля.