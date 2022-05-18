МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля остается крепким, хотя темпы роста по сравнению с предыдущими периодами несколько замедлились, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Цены на нефть снижаются на факторах спроса и предложения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 16 копеек, до 63,44 рубля, евро — на 36 копеек, до 66,7 рубля.

"Рубль по-прежнему крепок, но устойчивая волна укрепления российской валюты приостановилась, пара консолидируется в районе 63,5 рубля", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ КРЕПКИМ

Начало налогового периода позволило отечественной валюте возобновить рост после приостановки во вторник, когда игроки рынка отыгрывали послабления ЦБ.

Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

Цены на нефть остаются высокими, хотя и демонстрируют снижение на 2,7% по марке Brent.

По оценке аналитиков "Фридом Финанс", снижение котировок может быть обусловлено планами Еврокомиссии к 2027 году полностью отказаться ото всех российских энергоресурсов, заменив их возобновляемыми источниками энергии.

Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,4 миллиона баррелей при падении запасов бензина на 4,77 миллиона баррелей – в целом позитивный для цен сигнал, замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Буйволов полагает, что высокий уровень цен на нефть поддерживают новости из КНР, где к началу июня готовятся отменить жесткие карантинные меры.

ПРОГНОЗЫ

По прогнозу аналитиков "Фридом Финанс", пара доллар-рубль в четверг будет находиться в диапазоне 63–66 рублей, евро-рубль – в районе 66–69 рублей.

Буйволов прогнозирует, что курс рубля к доллару до конца текущей недели – будет в диапазоне 61-68 рублей.

"В случае дальнейшего послабления мер валютного контроля вероятно движение курса в направлении 66-68. Если регулятор предпочтет в ближайшее время подержать паузу, пара доллар-рубль может откатиться к 60-61 рублю", — добавляет он.

Краткосрочным фактором поддержки рубля может выступить налоговый период, пик которого придется на 25 мая, отмечает аналитик.