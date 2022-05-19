МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет по отношению к иене, инвесторы оценивают вероятность дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Аналитик рассказал, кто "съест" все укрепление рубля

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару растет до 1,0498 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0466 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 128,81 иены со 128,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 103,64 пункта.

Валютные инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС США будет дальше повышать учетную ставку в попытках ослабить инфляционное давление.

"Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентную ставку умеренными темпами до тех пор, пока политики не будут уверены, что инфляция движется к цели в 2% годовых", — приводит газета слова президента ФРС Филадельфии Патрик Харкер (Harker Wednesday).