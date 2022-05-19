Курс евро на Мосбирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 62 РУБ ВПЕРВЫЕ С МАЯ 2017 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836930598.html
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КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 62 РУБ ВПЕРВЫЕ С МАЯ 2017 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836930598.html
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