Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 62 РУБ ВПЕРВЫЕ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836932050.html
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Курс евро упал ниже 62 рублей
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Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на новостях о дивидендах
КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 62 РУБ ВПЕРВЫЕ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836932050.html
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