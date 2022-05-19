2022-05-19T11:50:00+03:00

2022-05-19T11:54:53+03:00

2022-05-19T11:50:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220519/836932050.html

Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые за два года

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https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 62 РУБ ВПЕРВЫЕ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ ПРАЙМ, 19.05.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60