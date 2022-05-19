МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и иене в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля

По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару растет до 1,0499 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0466 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 127,75 иены со 128,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,37%, до 103,43 пункта.

Курс доллара вырос к иене в марте на 6% и в апреле — на 7%. К евро американская валюта укрепляется уже пятый месяц подряд. За апрель курс доллара вырос к евро почти на 5%. Спрос на активы-"убежища" остается повышенным из-за рисков вокруг инфляции и политической ситуации в мире.

Сегодня на валютном рынке происходит некоторая коррекция, следует из комментариев экспертов. Аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) полагает, что курс доллара не снизится с его нынешнего высокого уровня до тех пор, пока не замедлится распродажа рисковых активов. Для этого экономические статданные должны показать снижение потребительских цен.

"Мы должны увидеть снижение цен на энергоносители и, в идеале, улучшение глобальных цепочек поставок", — считает аналитик.