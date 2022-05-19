МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг опускается, инвесторы обращают внимание на макростатистику, после которой курс американской валюты ускорил снижение, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

По состоянию на 17.10 мск курс евро к доллару растёт до 1,0567 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0466 доллара, курс доллара к иене — снижается до 127,29 иены со 128,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,82%, до 102,93 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 мая увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч при прогнозе в 200 тысяч. А число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% к марту – до 5,61 миллиона (прогноз составлял 5,65 миллиона), сообщила Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Доллар ускорил темпы удешевления на этих данных. Утром, в частности, евро был дешевле 1,05 доллара.