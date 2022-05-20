МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром коррекционно снижается по отношению к доллару после сильного роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,0579 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0586 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 127,68 иены со 127,80 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,21%, до 102,94 пункта.

Европейская валюта дешевеет к американской после достижения двухнедельного максимума накануне после того, как в четверг Европейский центробанк опубликовал протокол заседания, в котором говорилось о высокой вероятности повышения учётной ставки в июле из-за опасений по поводу инфляции.

"Единственная неопределенность заключается в том, будет ли это повышение на 25 или 50 б.п.", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

В своем протоколе регулятор подчеркнул, что высокая инфляция, вероятно, сохранится какое-то время, и подтвердил, что повышение учетной ставки "через некоторое время" после окончания программы выкупа активов может означать всего лишь одну неделю.