МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская — около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля, евро — на 15 копеек, до 64,25 рубля.