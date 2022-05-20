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2022
https://1prime.ru/Forex/20220520/836941278.html
Рубль укрепляется в начале торгов
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Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская — около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 20.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется: американская валюта торгуется в районе 61,40 рубля, европейская — около 64,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 53 копейки, до 61,38 рубля, евро — на 15 копеек, до 64,25 рубля.