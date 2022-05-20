МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже усилил рост, доллар опустился ниже 61 рубля, впервые с января 2020 года, евро торгуется около 62,60 рубля, следует из динамики на торговой площадке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск падает на 1,42 рубля, до 60,49 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 62,63 рубля.