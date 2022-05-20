МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает резко укрепляться — доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с апреля 2018 года, евро торгуется ниже 62 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34 мск снижался на 2,1 рубля, до 59,8 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 61,9 рубля.