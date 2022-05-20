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2022
https://1prime.ru/Forex/20220520/836941707.html
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые за четыре года
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Рубль продолжает резко укрепляться — доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с апреля 2018 года, евро торгуется ниже 62 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже... ПРАЙМ, 20.05.2022
валюта, рынки, новости, торги, валюты, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль продолжает резко укрепляться — доллар опустился ниже 60 рублей, впервые с апреля 2018 года, евро торгуется ниже 62 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.34 мск снижался на 2,1 рубля, до 59,8 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 61,9 рубля.