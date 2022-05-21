МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. О реальном укреплении рубля можно будет говорить только тогда, когда россияне смогут купить наличную валюту по биржевому курсу. Об этом написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Эксперт назвал первые шаги к ослаблению рубля

Напомним, что в минувшую пятницу курс рубля на Мосбирже обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.

Аналитик Тузов объяснил такое падение профицитом валютной ликвидности на рынке: доллары и евро продолжают стабильно поступать от экспорта ресурсов, а валютный импорт резко обвалился.