МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. О реальном укреплении рубля можно будет говорить только тогда, когда россияне смогут купить наличную валюту по биржевому курсу. Об этом написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Напомним, что в минувшую пятницу курс рубля на Мосбирже обновил максимумы за несколько лет. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро — ниже 60 впервые с апреля 2017 года.
Аналитик Тузов объяснил такое падение профицитом валютной ликвидности на рынке: доллары и евро продолжают стабильно поступать от экспорта ресурсов, а валютный импорт резко обвалился.
https://1prime.ru/Forex/20220521/836951084.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.