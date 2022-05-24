МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам во вторник вечером снижается после слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на уходе от риска и удешевлении доллара

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0726 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара; курс доллара к иене опускался до 127,22 иены со 127,62 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 101,81 пункта.

Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6%, до 591 тысячи, в то время как ожидалось снижение показателя только до 750 тысяч.

На этой неделе трейдеры ожидают публикацию протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которого они рассчитывают получить больше подробностей относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.

Кроме того, в четверг станет известна вторая оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Аналитики ждут снижения показателя на 1,4%, как и показала первоначальная оценка. Окончательная оценка станет известна в конце июня.