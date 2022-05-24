МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля, в ходе торгов отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,07 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 58,55 рубля.

В ходе торгов доллар падал до 56,18 рубля – минимума с февраля 2018 года, евро падал до 58,1 рубля – минимума с июня 2015 года.