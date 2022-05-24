МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос к доллару и евро пятую сессию подряд, в ходе торгов вторника отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,07 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 58,55 рубля.

В ходе торгов доллар падал до 56,18 рубля – минимума с февраля 2018 года, евро падал до 58,1 рубля – минимума с июня 2015 года.

Доллар и евро обновили минимумы на фоне продолжающегося налогового периода, сохранения ограничений на движение капитала, падения импорта и новых условий оплаты газовых контрактов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МАКСИМУМЫ

Президент России Владимир Путин ранее во вторник подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рубль в парах с долларом и евро отреагировал на это сообщение нейтрально.

Смягчение валютных ограничений по обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50% пока неактуально – продажи остаются высокими, хотя объемы торгов относительно показателей понедельника несколько снизились.

Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,3 миллиарда долларов, европейской – около 1,7 миллиарда евро.

Кроме того, индекс доллара DXY отступил от локальных максимумов, что поддержало развивающиеся валюты и котировки сырьевых товаров, указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Рост количества сделок и торговых объемов, который наблюдается в последние дни, приходится на активную фазу майского налогового периода: его пик приходится на 25 мая, когда компании должны в бюджет уплатить НДС, НДПИ и акцизы, указывает Михаил Шульгин из "Открытие Research".

"Что касается именно активности в сделках и объемах в паре евро/рубль, то тут, конечно, не обошлось без влияния схемы "газ за рубли". Это находит свое подтверждение и в том перекосе, который наблюдается между котировками в паре евро/рубль, которая торгуется на Мосбирже, по сравнению с котировками в той же паре евро-доллар на международном рынке Forex", — гвоорит эксперт.

Так, вечером во вторник евро к доллару в рамках валютной секции Мосбиржи торговался на уровне 1,0340, а на Forex на уровне 1,0720, то есть на 3,7% выше, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в среду курс рубля к доллару может формироваться в пределах 56-63 рублей.

В июне российская валюта может более заметно начать сдавать свои позиции, считает Шульгин из "Открытие Research".

"К тому моменту завершатся сроки привлекательных трехмесячных рублевых вкладов, которые коммерческие банки по ставке 20% и выше годовых предложили населению в марте. Высвобождение рублевой ликвидности в сочетании с ожиданиями снижения ключевой ставки могут повысить интерес граждан к покупке валюты", — поясняет он свою точку зрения.

С учетом ослабления валютного контроля эксперт не исключает ослабления рубля до уровня 70–80 рублей за доллар, если поступающая в Россию экспортная выручка снизится.

"По нашим оценкам, до начала зимнего периода риски развития подобной ситуации невелики, однако решение об ограничении импорта российских энергоносителей будет оставаться на повестке в ЕС и является предметом межстранового торга, а потому может быть принято неожиданно", — добавляет аналитик.