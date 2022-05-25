МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет перед выходом протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0677 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0734 доллара. Курс доллара к иене рос до 127,35 иены со 126,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 102,22 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол майского заседания ФРС, из которого трейдеры рассчитывают узнать подробности по дальнейшему курсу монетарной политики регулятора.

В мае регулятор повысил базовую процентную ставку до диапазона 0,75-1% годовых. Большинство аналитиков ожидают, что в июне ФРС снова повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 1,25-1,5%.

Высокий спрос на надежные активы также продолжает поддерживать доллар в условиях повышенной волатильности рынков. Трейдеры опасаются замедления глобальной экономики на фоне геополитической напряженности и постепенного ужесточения монетарной политики мировых центробанков.