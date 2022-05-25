МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Рубль по итогам торгов среды заметно снизился к доллару и евро, прервав цикл укрепления, длившийся пять торговых сессий подряд, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,53 рубля — до 59,33 рубля, евро — на 2,07 рубля, до 60,62 рубля.

При этом в ходе торгов среды рубль обновил очередные многолетние максимумы к обеим валютам. В ходе торгов доллар опускался до 55,80 рубля, а евро – до 57,10 рубля (минимумы с февраля 2018 и с июня 2015 года соответственно).