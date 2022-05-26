МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет по отношению к другим основным мировым валютам после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки всему

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,0678 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,068 доллара, курс доллара к иене растет до 127,43 иены со 127,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,17 пункта.

На рынке американской валюты в четверг утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают опубликованный в среду вечером протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В протоколе сообщается, что большинство участников майского заседания считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора.

Кроме того, аналитик Silicon Valley Bank Скотт Петруска заявил газете Wall Street Journal, что доллар сохраняет статус "валюты-убежища" в условиях ситуаци вокруг Украины и растущей напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.