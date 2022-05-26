МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже. Банк России снизил ставку до 11%

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.

В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.