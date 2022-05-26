МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль несколько замедлил снижение после решения Банка России понизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых, доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля, тогда как до решения по ставке они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск поднимается на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро повышается на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.
В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
https://1prime.ru/Forex/20220526/836985884.html
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