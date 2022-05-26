МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курсы доллара к другим основным мировым валютам снижаются в четверг днем, в то время как инвесторы оценивают комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США в протоколе майского заседания, свидетельствуют данные торгов. Регулятор призвал банки продолжить девалютизацию балансов

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару растет до 1,0703 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,068 доллара, курс доллара к иене опускается до 126,72 иены со 127,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 101,97 пункта.

Инвесторы обратили внимание на протокол майского заседания ФРС, опубликованный в среду. Большинство участников заседания считают уместными новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора.

"Этот базовый сценарий имеет смысл для текущей ситуации. Пара повышений на 50 базисных пунктов — и посмотрим, где мы будем находиться", — прокомментировал агентству Рейтер брокер HYCM Джайлз Кохлан (Giles Coghlan).

Аналитики ING, чье мнение также приводит агентство, считают, что комментарии ФРС и стаданные говорят о том, что более высокие уровни ставки могут быть легко возвращены на рынок, что поддержит доллар.

Позднее в четверг будут опубликованы данные о ВВП страны. Аналитики ожидают, что, согласно промежуточной оценке, ВВП США в прошлом квартале снизился на 1,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала сокращение экономики страны на 1,4%. Всего таких оценок три.