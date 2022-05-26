ПУТИН: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕАЭС УЖЕ ДОСТИГЛА 75%, БУДЕМ ЕЕ НАРАЩИВАТЬ
https://1prime.ru/Forex/20220526/836989617.html
Торги
Акции "Газпрома" рухнули на торгах
Повышение цен в России
В России зафиксировали резкое подорожание соли
Экономика в период санкций
Центробанк обновит прогноз по темпам спада ВВП в текущем году
Продовольственный кризис
ООН: мир стоит на пороге продовольственного кризиса
Курсы валют
Курс евро поднялся выше 66 рублей
Газовый вентиль
СМИ: Евросоюз обсуждает возможность импорта газа из Израиля
Осторожно, мошенники!
Банк России раскрыл новую схему мошенников
Ставка Банка России
Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу года
Авто
Собянин объявил об отказе выпускать старый "Москвич"
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Венгрия продлила Украине доступ к своим газовым мощностям
ПУТИН: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ В ЕАЭС УЖЕ ДОСТИГЛА 75%, БУДЕМ ЕЕ НАРАЩИВАТЬ
https://1prime.ru/Forex/20220526/836989617.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.