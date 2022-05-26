МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг сильно падает и против доллара, и евро на Московской бирже, корректируя его рост в последние более чем два месяца. Набиуллина высказалась о ситуации с обслуживанием российского госдолга

Рынок отыгрывает внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ РФ и комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.21 мск подскакивает на 4,01 рубля, до 63,34 рубля, евро — на 5,50 рубля, до 66,13 рубля.

Ранее в ходе торгов курс доллара и евро подскакивали до 63,92 и 66,66 рубля соответственно.

КУРС РУБЛЯ ПРОДОЖИЛ ПАДАТЬ

На Московской бирже в четверг второй день подряд продолжилось ослабление рубля. Давление на него уже вчера оказало решение ЦБ РФ рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки на внеочередном заседании совета директоров. Эксперты сразу поняли такую спешку как намерение регулятора высокими темпами снижать ключевую ставку.

Однако Банк России даже ещё чуть больше удивил — на внеплановом заседании он снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых. При этом рассматривалось ее снижение либо на 3, либо на 2 процентных пункта — до 11% или до 12% (как ожидал рынок) соответственно, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает инфляционных рисков, добавила она.

Также Банк России не видит рисков для финансовой стабильности РФ от укрепления курса рубля, также заявила она.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций продолжил уверенно расти на новостях от ЦБ РФ.

В итоге курс доллара растет к рублю на 6,6%, евро — на 9%.

ПРОГНОЗЫ

Российский валютный рынок с момента анонса заседания и после самого решения ЦБ о снижении ключевой ставки отреагировал ослаблением рубля, констатирует Максим Петроневич из банка "Открытие".

"Однако это движение может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля может восстановиться. Мы ожидаем снижения ключевой ставки в июне, однако не исключаем, что это произойдет не на плановом заседании 10 июня, а внепланово — ближе к концу месяца, когда появятся новые данные по инфляционным ожиданиям и инфляции, а также будет понятна реакция рынков и банковской системы на произошедшее существенное снижение", — добавляет он.

В то же время смягчение монетарной политики является одним из ключевых факторов ослабления любой валюты, комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая более чем двукратный рост рубля с исторических вершин всего за два месяца, а также планомерное смягчение валютного регулирования, вероятно, это только начало снижения рубля к экономически более обоснованным уровням. Дополнительное давление на российскую валюту в более долгосрочном плане может оказать решение повысить в России с 1 июня на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам. Постепенно часть этих денег может увеличить спрос на инвалюту, в том числе за счет роста импорта", — поясняет он.