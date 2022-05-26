МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доллар ускорил снижение к евро в четверг днем после публикации данных по ВВП США за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. Минторг США ухудшил оценку снижения ВВП страны в первом квартале

По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару рос до 1,0717 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,068 доллара. Ранее евро торговался по 1,0692 доллара.

Курс доллара к иене опускался до 127,19 иены со 127,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,09%, до 101,97 пункта.

Минторг США ухудшил оценку динамики ВВП страны за первый квартал: теперь снижение оценивается в 1,5% в пересчете на год вместо 1,4%, как показывала предварительная оценка. Аналитики, напротив, ожидали, что оценка будет улучшена до минус 1,3%.

Тем временем статистика по американскому рынку труда оказалась лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели — до 210 тысяч. Прогнозировался показатель на уровне 215 тысяч.