МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доллар взлетел в четверг к доллару – до уровня 65,26 рубля, евро — до 68 рублей на фоне решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Такого скачка курсов инвалют не наблюдалось с конца февраля.
Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на отметках 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно. Однако в четверг доллар максимально подскакивал уже до 65,83 рубля, евро — до 69,96 рубля.
Банк России на внеплановом заседании в четверг, 26 мая, снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.
https://1prime.ru/Forex/20220526/836994684.html
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