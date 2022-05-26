МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доллар взлетел в четверг к доллару – до уровня 65,26 рубля, евро — до 68 рублей на фоне решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Такого скачка курсов инвалют не наблюдалось с конца февраля.

Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на отметках 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно. Однако в четверг доллар максимально подскакивал уже до 65,83 рубля, евро — до 69,96 рубля.

Банк России на внеплановом заседании в четверг, 26 мая, снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.