МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг сильно упал против доллара и евро, начав корректироваться после роста более чем в два раза в последние более чем два месяца. Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами

Сигналом к ослаблению российской валюты стало внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ РФ и комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Такого скачка курсов инвалют не наблюдалось с конца февраля.

Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на отметках 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно. Однако в четверг доллар максимально подскакивал уже до 65,83 рубля, евро — до 69,96 рубля.

Исторические максимумы доллар и евро обновили 10 марта на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЖИЛ ПАДАТЬ

На российском валютном рынке в четверг второй день подряд продолжалось ослабление рубля к доллару и евро. Давление на него уже вчера оказало решение ЦБ РФ рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки на внеочередном заседании совета директоров. Эксперты сразу восприняли такую спешку как намерение регулятора высокими темпами снижать ключевую ставку.

Однако Банк России удивил — на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых. При этом рассматривалось ее снижение либо на 3, либо на 2 процентных пункта — до 11% или до 12% (как ожидал рынок) соответственно, заявила Набиуллина.

Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ, а значит снижение ставки продолжится. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, добавила она.

Нефть торгуется выше 110 долларов за баррель сорта Brent. "Черное золото" в целом продолжает дорожать в последние дни на опасениях дефицита этого сырья на рынке, поскольку страны ЕС рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, пока блокируют его принятие.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций вырос в четверг на 1,15%. Однако этот позитив был проигнорирован игроками российского валютного рынка.

В итоге, доллар подскочил к рублю на 10%, евро — на 12,2%. Рублевая цена нефти составила около 7,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль оказывает спрос на валюту близкими к государству структурами в преддверии выплаты 27 мая купона по евробондам Россия-2036, номинированных в евро и поэтому не подпадающих под искусственные ограничения США при оплате российского долга в долларах, считает Роман Наумов из BCS Global Markets.

Смягчение монетарной политики – фундаментальный негатив для нацвалюты, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Сказываться может и снижение с 80% до 50% норматива для экспортеров по продаже валютной выручки, и прохождение пика налогового периода, добавляет он.

"Наконец, в геополитической плоскости негативом для рубля может служить возможность утверждения на саммите ЕС 30-31 мая 6-го санкционного пакета, включающего нефтяное эмбарго. В то же время навес предложения инвалюты на нашем рынке все равно остаётся высоким, поэтому ждать глубокого девальвационного импульса не приходится. По нашим оценкам, краткосрочно курс доллара может консолидироваться на уровне 62-66 рублей, а в июне постепенно сместиться в направлении 70 рублей", — сказал Бахтин.