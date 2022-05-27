МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в ближайшие две недели может вырасти в район 70-75 рублей, комфортных для российского бюджета, его возвращение к уровню 55 рублей в этот период маловероятно, сказал РИА Новости главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников. Курс доллара превысил 67 рублей

"Мы считаем, что курс доллара в рамках двух недель может подняться в диапазон 70-75 рублей – значений, оптимальных для бюджета РФ. При этом снижение курса доллара вновь к 55 рублям видим маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета. Отметим, что в долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 рубля", — прогнозирует эксперт.

Доллар и евро 25 мая обновили многолетние минимумы на отметках 55,8 рубля и 57,1 рубля (с февраля 2018 и с мая 2015 года соответственно). Однако в пятницу доллар максимально подскакивал уже до 67,5 рубля, а евро — до 71,7 рубля. Исторических максимумов доллар и евро достигли 10 марта — 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

"Во-первых и в основных, мы полагаем, что сигнал к развороту курса доллара был связан с выходом крупных игроков на биржу перед прошедшим 26 мая внеплановым заседанием ЦБ, на котором была снижена ключевая ставка до 11%. Потенциал увеличения ставок исчерпан, а темпы роста инфляции (г/г) продолжат замедляться", — комментирует эксперт. Аналитики ждут сильнейшего недельного падения доллара к мировым валютам

"Во-вторых, отметим окончание выплат по НДС, акцизам, НДПИ 25 мая, а также снижение норм реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 50%, что сузило навес предложения долларов на валютном рынке. В-третьих, поддержку доллару оказывает и вечернее решение регулятора об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки с 60 до 120 дней, что также сужает дневной навес предложения долларов на валютном рынке", — добавил он.