МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основной причиной укрепления рубля стал рост цен на энергоносители и переход на расчеты за них в рублях, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов компании Oxford Economics.
Как объяснила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова, высокие цены на сырье с лихвой компенсируют сокращение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По ее словам, Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов благодаря продаже энергоносителей.
Кроме того, укреплению российской валюты поспособствовал переход на расчеты в рублях за поставку энергоресурсов. С конца марта многие иностранные покупатели подчинились этому требованию, что привело к дальнейшему росту рубля, отметила эксперт.
"Все эти факторы создают спрос на рубли, повышая стоимость валюты", — резюмирует она.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.
Ранее стало известно, что крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, большинство импортеров также открыли рублевые счета.
https://1prime.ru/Forex/20220528/837008823.html
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