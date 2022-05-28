МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основной причиной укрепления рубля стал рост цен на энергоносители и переход на расчеты за них в рублях, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов компании Oxford Economics. Аналитик рассказал, чем рубль удивит россиян на следующей неделе

Как объяснила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова, высокие цены на сырье с лихвой компенсируют сокращение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. По ее словам, Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов благодаря продаже энергоносителей.

Кроме того, укреплению российской валюты поспособствовал переход на расчеты в рублях за поставку энергоресурсов. С конца марта многие иностранные покупатели подчинились этому требованию, что привело к дальнейшему росту рубля, отметила эксперт.

"Все эти факторы создают спрос на рубли, повышая стоимость валюты", — резюмирует она.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке.

Ранее стало известно, что крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, большинство импортеров также открыли рублевые счета.