МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене во вторник вечером продолжает расти после выхода американской статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0726 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0777 доллара, курс доллара к иене рос до 128,61 иены со 127,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 101,8 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 106,4 пункта с пересмотренного показателя апреля в 108,6 пункта. Аналитики ожидали большего снижения — до 103,9 пункта.

В целом доллар поддерживается сниженным спросом на риск — в условиях высокой инфляции и периода ужесточения монетарной политики мировыми центробанками инвесторов беспокоят перспективы глобальной экономики.

Так, например, по прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости. Однако, считает эксперт, удар по экономике США будет сравнительно слабее, чем по другим развитым экономикам.