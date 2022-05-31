МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник второй день подряд: доллар подешевел до 61,5 рубля, евро — до 62,32 рубля на фоне возросших торгов европейской валютой, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций упал на санкционных рисках

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 75 копеек — до 61,5 рубля, евро — на 1,98 рубля, до 62,32 рубля.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил 2,08 миллиарда долларов и 2,46 миллиарда евро соответственно. Превышение объема по евро над долларами наблюдается редко.