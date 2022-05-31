МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник второй день подряд: доллар подешевел до 61,5 рубля, евро — до 62,32 рубля на фоне возросших торгов европейской валютой, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 75 копеек — до 61,5 рубля, евро — на 1,98 рубля, до 62,32 рубля.
Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил 2,08 миллиарда долларов и 2,46 миллиарда евро соответственно. Превышение объема по евро над долларами наблюдается редко.
https://1prime.ru/Forex/20220531/837043552.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.