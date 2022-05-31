МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил укрепляться к доллару и евро второй день подряд. "Газпром" остановит поставки газа датской Orsted из-за неоплаты

Рост оборотов торгов по евро, который в течение сессии торговался в пересчете через рублевые пары заметно дешевле, чем на форексе, может сигнализировать об очередной волне оплаты российского газа по новой схеме, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 75 копеек — до 61,5 рубля, евро — на 1,98 рубля, до 62,32 рубля.

Таким образом, при пересчете через рублевые пары евро стоил 1,0133 доллара, а на форексе европейская валюта сейчас торгуется по 1,0731 доллара.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил во вторник 2,08 миллиарда долларов и 2,46 миллиарда евро соответственно. Превышение объема торгов по евро над долларами наблюдается редко.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ

На российском валютном рынке во вторник продолжился рост рубля – второй день подряд. При этом игроки рынка пока проигнорировали санкционные новости. Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.

Определяющими факторами курсообразования рубля осталось высокое предложение иностранной валюты на рынке в условиях низкого спроса на нее.

Судя по росту объемов торгов по евро, опять пришли деньги за российские поставки газа по новой схеме — от европейских потребителей. В этой связи позитивно прозвучали некоторые заявления из ЕС.

Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее". Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.

Рынок нефти на санкционном фоне обновляет максимумы с 25 марта — выше 120 долларов. Впрочем, вечером показатель несколько притормозил и повышался на 0,8%, до 118,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар упал к рублю на 1,2%, евро — на 3,1%. Рублевая цена нефти составила около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Судя по разнице курсов евро на Мосбирже (через рублевые пары) и на форексе, рублевая оплата газа продолжает доминировать на внутреннем валютном рынке, определяя общую ситуацию, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"На текущий момент от оплаты российского газа рублями отказались в Польше, Финляндии, Дании, Голландии и Болгарии. Однако прочие импортёры могут увеличить закупки для последующей перепродажи отказавшимся", — добавляет он.

Крупные арбитражеры, которые совершают операции по одним и тем же инструментам на разных рынках, могут нивелировать расхождение курсов евро, пытаясь "словить" между ними разницу, несмотря на то, что сейчас такие сделки затруднены из-за санкций и связанных с ними рисков, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ожидаем завтра курс доллара в диапазоне 60-62 рубля", — добавляет он.