МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро сильно укрепился ближе к вечеру после выхода американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск курс евро к доллару снижается до 1,0667 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0733 доллара, до публикации данных показатель находился на уровне 1,0708 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растёт до 129,94 иены со 128,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,65%, до 102,42 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 56,1% с 55,4% в апреле, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 54,5%.

Также аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley), которую цитирует газета Wall Street Journal, говорит о возможности падения курса евро к доллару до недавних минимумов в районе 1,035 доллара за евро из-за существующих рисков для экономического развития еврозоны.