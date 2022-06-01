МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слабо изменился к доллару и просел к евро на снизившихся объемах торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Комитет по кредитным деривативам признал "невыплату" России по евробондам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 22 копейки — до 61,28 рубля, евро вырос на 2,06 рубля, до 64,38 рубля.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" составил почти 1,4 миллиарда долларов и немного превысил 1,1 миллиарда евро соответственно.

"Слабость рубля к евро при одновременном укреплении российской валюты к доллару мы связываем с уходом с рынка в среду платежей по схеме "газ за рубли", — говорит Михаил Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".

РУБЛЬ ДВИГАЛСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

С сегодняшнего дня ЦБ разрешил инвесторам пользоваться короткими позициями и "плечами", что должно расширить параметры ликвидности, в том числе и в валютной секции, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Однако положению рубля фундаментальным образом ничего не угрожает: его основная опора заключается в наличии профицита торгового баланса, а здесь пока нет предпосылок для перемен, добавляет он.

Объемы торгов по сравнению со вторником в паре доллар-рубль упали в 1,5 раза, в паре евро-рубль — более чем в два раза.

"Рубль на протяжении большей части торгов консолидировался в умеренном плюсе в паре с долларом и постепенно дешевел по отношению к евро. Тем самым европейская валюта у нас сокращала дисконт к доллару по сравнению с их соотношением на мировом рынке", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На закрытии торгов на Московской бирже курс евро составил 1,05 доллара (если считать через рублевые пары), а во вторник опускался ниже 1,01 доллара. На форексе в среду пара евро-доллар торгуется около 1,06 доллара, следует из динамики торгов.

Нефтяные котировки немного отошли от максимумов до 118 долларов за баррель сорта Brent на фоне разворота доллара США и фиксации позиций рядом участников на рынке "чёрного золота" на фоне новостей об эмбарго, отмечает Евгений Линчик из УК "Первая".

"В ближайшее время растущий спрос из-за снятия локдаунов в Китае будет поддерживать нефтяные котировки. Завтра внимание инвесторов будет приковано к заседанию ОПЕК+, на котором состоится обсуждение квот на будущий месяц, а также возможно обсуждение позиции России относительно ее квоты", — отмечает он.

ПРОГНОЗЫ

Линчик из УК "Первая" в краткосрочной перспективе ожидает рубль в диапазоне 59-63 за доллар.

При этом по мнению Бабина из "БКС Мир инвестиций", скорее всего, в четверг доллар останется в коридоре 61–62 рубля.

"Попытка возвращения курса в диапазон 55-60 рублей за доллар еще выглядит возможной, но уровни ниже 55 рублей — теперь смотрятся маловероятно. Теперь в будущем на попытках снижения пары доллар-рубль к 60 мы будем отмечать повышенную спекулятивную активность в покупках валюты", — говорит Шульгин из компании "Открытие Инвестиции".

"Краткосрочно под воздействием сохраняющегося сильного торгового баланса рубль может какое-то время оставаться в диапазоне 60-65 за доллар. Но мы сохраняем наши ожидания 70-80 рублей за доллар к концу года. Базовый сценарий подразумевает 75 рублей за доллар, негативный – 80 рублей, оптимистичный – 67 рублей", — добавляет он.