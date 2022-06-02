МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем умеренно снижается, пытаясь стабилизироваться после широких колебаний в предыдущие торговые сессии, следует из данных Московской биржи. CNN: Россия не страдает, перекрыв газ Европе

Прохождение налогового периода мая немного снизило предложение валюты с началом июня – в рамках недавних послаблений валютных ограничений.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.34 мск повышается на 18 копеек, до 61,46 рубля, евро — на 85 копеек, до 65,23 рубля.

РУБЛЬ ИЩЕТ РАВНОВЕСНЫЙ УРОВЕНЬ

На Московской бирже курс валюты РФ ищет некое равновесие после широких колебаний последних торговых дней.

В частности, курс доллар с 24 мая подскакивал от уровня 55,8 рубля (минимума с февраля 2018 года) до 67,5 рубля (27 мая) – почти на 21%. После этого он сполз в район 61 рубля и пытается стабилизироваться.

Послабления валютных ограничений в виде удлинения периода конвертации выручки экспортерами снимает некоторое давление продаж инвалюты на рынке. Вместе с завершением майского периода перевода налогов в бюджет это добавляет некоторого давления на курс рубля.

Негативный фон поддерживается сообщением, что комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые выступают страховкой от дефолта.

Впрочем, Минфин России заявил, что готов урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям "Россия-2022" в связи с информацией о наличии у ряда владельцев требований выплаты дополнительных процентов.

В целом курс доллара повышается к рублю на 0,2%, евро — прибавляет 1,2%. Рублевая цена нефти составляет около 7,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствии принципиально важных событий курс, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 60,5-62,75 рубля за доллар до конца текущей недели, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В дальнейшем динамика рубля продолжит определяться балансом экспортных и импортных поступлений, в то время как, по словам регулятора, дальнейшие существенные ослабления мер валютного контроля до сентября не планируются", — добавляет он.

С началом нового месяца давление на курс доллара уменьшилось, похоже, что с началом июня также сократились продажи евро, связанные с расчетами за газ, рассуждает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.