МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в четверг вечером увеличивает темпы снижения на статистике рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,0724 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара, до выхода статистики показатель находился на уровне 1,0693 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 129,86 иены со 130,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,52%, до 101,97 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 300 тысяч. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 200 тысяч.

Состояние рынка труда — один из основных индикаторов состояния экономики для Федеральной резервной системы при корректировке монетарной политики регулятора.

Поэтому большое внимание инвесторы также обратят на данные уровня безработицы. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 3,5% с 3,6% в апреле, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 325 тысяч.