МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро — до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.