2022-06-02T19:11:46+03:00
2022-06-02T19:11:46+03:00
2022-06-02T19:11:46+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220602/837068272.html
Доллар на Мосбирже завершил день ростом до 61,65 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро — до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 02.06.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300584.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300584.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300583.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300583.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300571.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83630/05/836300571.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро — до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.