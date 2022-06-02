МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно ослабел к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Прохождение налогового периода мая и сокращение платежей за газ с началом июня немного снизило предложение валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.

Таким образом, курс евро на Мосбирже в пересчете через рублевые пары составил 1,063 доллара при текущем курсе на форексе 1,075 доллара. То есть он продолжил сокращать указанный дисконт, образовавшийся со вторника, когда на Мосбирже показатель падал ниже 1,01 доллара.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" упал и составил 1,5 миллиарда долларов и 858 миллионов евро соответственно.

РУБЛЬ СЛЕГКА ОТСТУПИЛ

На российском валютном рынке в четверг отмечалось умеренное снижение курса рубля к доллару и евро. Таким образом, курс валюты РФ продолжил искать равновесие после широких колебаний последних торговых дней.

В частности, доллар с 24 мая подскакивал от уровня 55,8 рубля (минимума с февраля 2018 года) до 67,5 рубля (27 мая) – почти на 21%. После этого он сполз в район 61 рубля и пытается стабилизироваться.

Послабления валютных ограничений в виде удлинения периода конвертации выручки экспортерами снимает некоторое давление продаж инвалюты на рынке. Вместе с завершением майского периода перевода налогов в бюджет это добавило некоторого давления на курс рубля.

Негативный фон поддерживался сообщением, что комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта.

Впрочем, Минфин России заявил, что готов урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям "Россия-2022" в связи с информацией о наличии у ряда владельцев требований по выплате дополнительных процентов.

Рынок нефти при этом торговался в плюсе, прибавляя 1,2%, до 117,7 доллара за баррель сорта Brent. Это удерживало рубль от большего падения.

Поддержка пришла от данных минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 мая на 5,1 миллиона баррелей, до 414,7 миллиона, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1,35 миллиона.

В итоге доллар поднялся к рублю на 0,6%, евро прибавил 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 7,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Большее падение рубля к евро, чем к доллару связано с уходом с рынка платежей по схеме "газ за рубли", а также с разрешением экспортерам продавать 50% валютной выручки в течение 120 дней с момента ее поступления на счет, комментирует Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Ситуация выглядит таким образом, как будто кто-то волшебной рукой убрал с рынка навес продажи валюты от экспортеров, чтобы посмотреть, сможет ли это стабилизировать рубль. Что ж, в этом гипотетическом эксперименте тест выглядит успешно. Ну, а в остальном перспективы ослабления российской валюты могут быть обусловлены либо снижением экспорта, либо ростом импорта. Ну, или двумя процессами одновременно", — отмечает он.

В ближайшие несколько сессий доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 60,5–62,5 рубля, но увеличивается вероятность выхода курса вверх из этого коридора под воздействием возросших санкционных рисков, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".