МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро — на 38 копеек, до 65,94 рубля, следует из данных торговой площадки.