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2022
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Рубль дешевеет к доллару и евро
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Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро... ПРАЙМ, 03.06.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро — на 38 копеек, до 65,94 рубля, следует из данных торговой площадки.