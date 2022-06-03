МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем немного теряет к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи. Инерционное ослабление рубля, преобладавшее в первой половине дня, было компенсировано, однако затем валюта РФ опять стала сползать, отмечают эксперты. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.24 мск прибавляет 25 копеек, до 61,9 рубля, евро — также 25 копеек, до 65,81 рубля.

Ранее в пятницу доллар и евро максимально дорожали до 62,62 и 66,64 рубля соответственно.

В четверг курс доллара вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К РОСТУ

На российском валютном рынке в четверг преобладает консолидация курсов рубля к основным резервным валютам. Перед выходными игроки воздерживаются от активной игры, тем более что на следующей неделе ЦБ РФ примет очередное решение по ключевой ставке.

Как ожидает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, регулятор снизит ставку по крайней мере на 1 процентный пункт, до 10% годовых, но высока вероятность снижения и сразу до 9%. "Инфляция остается околонулевой, а склонность населения к сбережению высокой, судя по последним данным. Рубль продолжает торговаться к доллару вблизи максимумов за 4 года, а инфляционные ожидания населения и бизнеса вернулись к показателям прошлого года", — аргументирует он.

Поддержку рублю оказывают оценки ЦБ РФ, что показатель валютизации общего объема депозитов на 1 мая составил 21,7%, что стало новым минимумом с 2015 года.

Также игроки рынка обращают внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в мае оказался выше оценки министерства на 263,7 миллиарда рублей. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 миллиардов рублей. В июне ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 392,9 миллиарда рублей.

Рынок нефти при этом торгуется в плюсе, прибавляя 0,3%, до 117,96 доллара за баррель сорта Brent. Рынок продолжает оценивать итоги заседания ОПЕК+, ожидая также недельную статистику по действующим буровым установкам от нефтесервисной компании Baker Hughes.

В итоге доллар прибавляет к рублю 0,5%, евро — 0,4%. Рублевая цена нефти составляет около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пока жесткие санкции не снижают приток инвалюты на российский рынок, обеспеченный большой экспортной выручкой, что защищает рубль от глубокого и продолжительного снижения, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Слабо влияет на него и фактор пятницы, когда из-за опасения реализации в выходные каких-либо рисков многие инвесторы предпочитали уходить в инвалюту в последний торговый день недели", — добавляет он.

По всей видимости, на текущих уровнях курс вполне сбалансирован и в пятницу может остаться в пределах 61-62 рубля за доллар, оценивает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.