МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером укрепляется к мировым валютам после статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,0716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0745 доллара, курс доллара к иене рос до 130,82 иены со 129,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 102,13 пункта.

Безработица в США в мае сохранилась на уровне апреля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 390 тысяч человек. Аналитики прогнозировали, что показатель безработицы в прошлом месяце снизился, в то же время число занятых превысило ожидания.

Динамика рынка труда является одним из основных индикаторов состояния экономики для Федеральной резервной системы США при корректировке монетарной политики. Сильные данные в этой сфере дают возможности Федрезерву США более стремительно эту политику ужесточать.

Неделя была весьма волатильной для доллара, однако, вероятнее всего, по ее итогам индекс доллара закроется в плюсе.