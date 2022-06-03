МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль укрепился по итогам пятницы и недели: доллар завершил торги на уровне 60,95 рубля, евро – 64,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек, евро — на 81 копейку.

За рабочую неделю доллар подешевел на 5,75 рубля, евро – на 4,94 рубля.