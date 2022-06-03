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2022
https://1prime.ru/Forex/20220603/837080889.html
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 60,95 рубля
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Рубль укрепился по итогам пятницы и недели: доллар завершил торги на уровне 60,95 рубля, евро – 64,75 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 03.06.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Рубль укрепился по итогам пятницы и недели: доллар завершил торги на уровне 60,95 рубля, евро – 64,75 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек, евро — на 81 копейку.
За рабочую неделю доллар подешевел на 5,75 рубля, евро – на 4,94 рубля.