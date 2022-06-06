МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром растет к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка, которое состоится на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. Названа точка отсчета для нового отката рубля

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,0727 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0718 доллара. Курс доллара к иене снижался до 130,62 пункта с уровня закрытия в 130,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 102,09 пункта.

Ключевым событием на текущей неделе станет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. В связи с высокой инфляцией аналитики ожидают ужесточения монетарной политики, что станет позитивом для евро.

На динамику доллара в свою очередь может повлиять статистика по годовой инфляции за май в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне апреля в 8,3%.