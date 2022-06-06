МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем слегка прибавляет к доллару и евро, продолжая консолидацию второй половины прошлой недели на фоне снизившейся рыночной активности, следует из данных Московской биржи.

Падение рыночной активности и подросший курс евро к доллару (через рублевые пары) свидетельствуют о сокращении объема продаж инвалюты в рамках оплаты за газ по новой схеме, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.02 мск снижался на 12 копеек, до 60,83 рубля, евро — на 18 копеек, до 64,57 рубля.

Объем валютных торгов расчетами "завтра" при этом равнялся 1,2 миллиарда долларов и 876 миллионов евро соответственно.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке в понедельник преобладает консолидация курса рубля к основным резервным валютам. Слуцкий высказался о будущем рубля в условиях санкций

Судя по локальному (через рублевые пары на Мосбирже) курсу евро к доллару, "газовые" продажи пока сократились, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест". В понедельник "локальный" евро стоит 1,063 доллара при 1,073 на форексе, хотя на прошлой неделе "локальный" евро падал ниже 1,01 доллара на фоне возросшего объема торгов ими.

Начало месяца традиционно сопровождается снижением предложения валюты после прохождения периода налоговых платежей.

Некоторые послабления валютных ограничений (в частности, снижение до 50% валютной выручки экспортерами и удлинение периода ее продаж) также несколько снизили навес продаваемой валюты, что консолидирует курсы в начале недели.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,2%, евро — тоже на 0,2%. Рублевая цена нефти составляет около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Санкционные риски и недавнее включение НРД в санкционный список ЕС напомнили об актуальности идеи "добровольно-принудительной" девалютизации, отмечает Полевой. "Газпром" сохранил право на выплату дивидендов

"Через пару недель нас ждут налоговые выплаты, а далее — дивидендные выплаты, более половины из которых придется на "Газпром". Поэтому рублю мало что угрожает, а предложение валюты будет нарастать. Поэтому рисков для рубля по-прежнему не видим и ждем возвращение курса к 55-60 рублям за доллар в ближайшие недели", — говорит он.

В отношении российского валютного рынка новые — и не полностью ожидаемые — ограничения ЕС подчеркивают риски при взаимодействии с валютными активами, что чревато новыми попытками уйти в "рублевую зону" и эпизодами укрепления рубля, также считает Евгений Кошелев из Росбанка.

Ожидаемое рынком в конце недели очередное смягчения процентной политики ЦБ РФ может лишь несколько ослабить текущие позиции рубля, усилив для него сопротивление на подступах к уровню 60 рублей за доллар, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В то же время при сохранении фактора капитальных ограничений рубль, даже в случае коррекции из-за снижения ставки, не уйдет далеко от сегодняшних уровней", — добавляет он.