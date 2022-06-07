АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Доллар растет к турецкой лире во вторник утром после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об отказе от политики увеличения учетной ставки, американская валюта торгуется на уровне 16,64 лиры, свидетельствуют данные торгов. Эксперты подсчитали ускорение годовой инфляции в Турции в мае

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний курса национальной валюты ускорилась тогда до 36%. В этом году Центробанк Турции пока держит ставку неизменной — 14%. В понедельник после заседания кабмина Эрдоган заявил, что власти не будут увеличивать учетную ставку, а, наоборот, будут добиваться ее снижения.

Во вторник утром американская валюта укрепилась до 16,64 лиры (рост 0,25%). Евро торгуется на уровне 17,76 лиры (рост 0,05%).

Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.