МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Иена во вторник утром торгуется на двадцатилетнем минимуме по отношению в доллару на более мягкой монетарной политике центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене рос до 132,88 иены с уровня закрытия в 131,87 иены. Ранее в ходе торгов иена падала к доллару ниже 132 иен — минимум с 16 апреля 2002 года.

А курс евро к доллару снижался до 1,0674 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,21%, до 102,66 пункта.

Ослабление иены по отношению к доллару обусловлено перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии, в то время как ФРС США принимает более "ястребиные" решения по учетной ставке. Эти ожидания были подкреплены комментариями заместителя главы регулятора Масазуми Вакатабе, который сказал, что необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, центробанк не должен исключать возможность дополнительного смягчения.

Кроме того, в понедельник глава Банка Японии Харухико Курода заявил о том, что приоритетом для регулятора является поддержка экономики и приверженность сохранению монетарного стимулирования. "Япония абсолютно не находится в ситуации, требующей ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку экономика все еще находится в процессе восстановления от последствий пандемии", — приводит агентство Рейтер его слова.