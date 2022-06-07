МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс фунта во вторник днем опускается к доллару до минимума за три недели на новостях по вотуму недоверия премьеру Великобритании Борису Джонсону, свидетельствуют данные торгов. Британские консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Джонсону

По состоянию на 12.26 мск курс фунта опускался к доллару до 1,25 фунта с уровня предыдущего закрытия в 1,253 фунта. В ходе торгов показатель опускался до 1,2433 фунта, что является минимумом за три недели.

Курс евро к доллару снижается до 1,0685 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара. Курс доллара к иене растет до 132,66 иены со 131,87 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 102,63 пункта.

Влияние на фунт оказали новости с политической арены. В понедельник в британском парламенте прошло голосование по вопросу о доверии Джонсону. По итогам голосования консерваторы в парламенте не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны. Названа точка отсчета для нового отката рубля

Решение было оглашено после завершения основных торгов, поэтому по итогам понедельника фунт подорожал. По словам аналитиков, инвесторы надеялись, что голосование положит конец спекуляциям на тему вечеринок Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

"Ралли, которое вчера подняло фунт, было основано на надежде, что вотум может положить конец политическим отвлечениям и позволить властям продолжить работу", — сказала агентству Рейтер аналитик Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

Однако она добавила, что будущее Джонсона, вероятно, останется туманным. По сообщениям СМИ, противники премьера продолжат попытки сместить его с поста. В частности, телеканал Sky News во вторник сообщил, что оппоненты Джонсона ищут способы изменить внутрипартийные правила для сокращения сроков, когда можно будет повторно вынести ему вотум недоверия. Заместитель Джонсона в свою очередь призвал его оппонентов принять результаты по вотуму недоверия.