МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Доллар дорожает в среду утром в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, курс иены к доллару остается на 20-летних минимумах, свидетельствуют данные торгов. Эксперт перечислил новые факторы, которые влияют на курс рубля

По состоянию на 8.03 мск курс доллара к иене рос до 133,22 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,58 иены. Таким образом, курс иены остается на минимумах с апреля 2002 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,0682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 102,58 пункта.

Курс японской валюты остается под давлением, поскольку Банк Японии сигнализирует о смягчении кредитно-денежной политики, в то время как от Федеральной резервной системы США, напротив, ждут "ястребиных" действий. Заседания обоих регуляторов пройдут на следующей неделе.

Перед заседанием ФРС более четкое представление о ее дальнейшем курсе может дать статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики полагают, что майский показатель в годовом выражении останется на уровне предыдущего месяца в 8,3%.