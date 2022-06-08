МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем перешел к росту по отношению к доллару на статданных по ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Эксперт перечислил новые факторы, которые влияют на курс рубля

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару рос до 1,071 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене рос до 133,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,58 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 102,47 пункта.

Европейская валюта в среду днем получает поддержку за счет статданных по еврозоне Так, ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 5,4% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном. Аналитики ожидали сохранения показателей на уровне предыдущей оценки: рост на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном.

Одним из главных событий для инвесторов на этой неделе остается заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг.