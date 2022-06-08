МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером растет к доллару, трейдеры ждут решений Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене рос до 133,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,58 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 102,32 пункта.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на нулевом уровне, однако ожидают объявления завершения программы выкупа активов. Также трейдеры будут оценивать выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

По словам стратега Jefferies International Мохита Кумара (Mohit Kumar), которого цитирует агентство Market Watch, внимание стоит обратить на "язык и тон", с которыми будет обсуждаться вероятность повышения ставки в июле и сентябре. Эксперт ожидает, что Лагард укажет на постепенное повышение — на 25 базисных пунктов в следующем месяце.