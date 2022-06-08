Доллар на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля
Доллар на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля, евро - до 63,59 рубля
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent: доллар упал до 59,4 рубля, евро — до 63,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,64 рубля, до 59,4 рубля, евро — на 2,01 рубля, до 63,59 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.07 мск растет на 2,19% — до 123,21 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Forex/20220608/837122393.html
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