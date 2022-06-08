МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent и высокого предложения валюты со стороны экспортеров, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В ОАЭ назвали условие роста цены на нефть "до невиданного уровня"

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,64 рубля, до 59,4 рубля, евро — на 2,01 рубля, до 63,59 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 21.34 мск растет на 2,46% — до 123,54 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ РАСТИ

Во вторник Минфин России сообщил, что разрешил экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на свои зарубежные счета. После закрытия торгов Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов.

Однако рубль, по большому счету, проигнорировал данные события и продолжил укрепление, в результате доллар максимально опускался до 59,02 рубля – минимума с 25 мая, евро – до 62,63 рубля – минимума с 1 июня.

Сохранение высокого предложения валюты и низкий спрос на нее создают условия для продолжения подъема курса рубля.

Кроме того, стоимость нефти Brent поднялась к максимумам с начала марта, что добавило уверенности отечественной валюте на торгах в парах с долларом и евро.

"Частичное эмбарго, введенное странами ЕС в отношении российской нефти, и увеличение спроса со стороны главного импортера — Китая — на фоне снижения заболеваемости COVID-19 и отмены локдаунов будет подталкивать котировки черного золота к росту в долгосрочной перспективе. Большинство ведущих американских банков пересматривают сейчас прогнозы стоимости нефти на конец 2022 года в сторону повышения", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

Следующей целью снижения доллара может выступить уровень 58 рублей, если реакция рынков на завтрашние итоги заседания ЕЦБ и пятничные данные по инфляции в США не будет слишком негативной, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, предотвратить дальнейшее подорожание рубля может неожиданно мягкое решение ЦБ по ключевой ставке в ближайшую пятницу (ее новый уровень ниже 10%), не исключает он.

"Растущие объемы экспорта, низкий импорт и ограничения на вывод капитала оказывают сильную поддержку национальной валюте. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль сохраняется: 58-60 рублей", — говорит Евгений Линчик из УК "Первая".